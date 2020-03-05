رامي جمال لزوجته: "أنا كل ما بكبر بصغر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان رامي جمال، جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر خلالها في سن الطفولة، مستخدمًا إحدى التطبيقات لتغيير ملامح الوجه.
وعلق "جمال"، على الصورة موجهًا رسالة لزوجته، قائلًا: "أهو يا ناريمان علشان تعرفى إن كل المطربين مبيبانش عليهم السن.. وأنا كمان كل ما بكبر بصغر آه عندي عين قفلت بس شويه ڤيتامينات وابقى فلة".
وطرح رامي جمال مؤخرًا، أحدث ألبوماته الغنائية "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء أبرزهم: تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين.
وتعاون مع عدد من الموزعيين الموسيقيين أبرزهم: توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن.
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