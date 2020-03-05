تراند اليوم : حسين فهمي: هذه الفنانة ماتت مقتولة وهذه الأدلة

فجر الفنان المصري حسين فهمي، مفاجأة، حيث كشف بعض الأدلة التي يمتلكها عن وفاة الفنانة سعاد حسني والتي تضاربت الأقاويل حوله ما بين انتحارها لظروفها النفسية التي كانت تمر بها أو تعرضها لجريمة قتل مدبرة وهو ما أكده .

وقال فهمي في تصريحاته: ” سعاد حسني لم تنتحر بل قتلت وعندي دلائل على ذلك وقبل وفاتها أنا كلمتها بخصوص تكريمها في مهرجان القاهرة وقامت بإرسال 20 دقيقة صوتا في رسالة للمهرجان فقمت بإذاعة ما يمكن منه حسب وقت المهرجان ” .

وأضاف : ” كانت في منتهى التفاؤل وكانت تتكلم عن عمل جديد يجمعنا ويكون كوميديا .. وقالتلي جاية مصر قريب ودا مش منطق واحدة هتنتحر ” .



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وتابع: ” كان ذلك من خلال مكالمة قبل الحادثة بثلاثة أيام وقالتلي أنا خرجت من المستشفى وسحبت فلوسي من البنك 100 ألف جنيه إسترليني وقاعدة مع واحدة صحبتي وبعدين اتضح أنها ولا صاحبتها ولا حاجة اللي هي نادية يسري ” .

وعن تفاصيل الحادث تحدث حسين فهمي قائلا : ” اللي بينتحر لا يستطيع أن يكون على بعد أكثر من متر ونص بعيدا عن المبنى وهي كانت على بعد خمسة أمتار .. ثانيا المنتحر بيكون في دم من الجثة مكان السقوط ودا طبعا لم يكن هناك دم في حالة سعاد

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واستكمل : ” وبعدين شبكة البلكونة مقصوصة بمقص يعني اللي هينتحر دا فاضي يقص بالمقص .. ثم إن سعاد كانت بتاخد حبوب مهدئة فلو عاوزة تنتحر كانت خدت حبوب وخلاص مش لازم الفيلم دا كله .. وبعدين فين الفلوس اللي سحبتها وسجل مكالمات التليفون كلها ممسوحة ” .