نضال الشافعي يكشف لـ الوفد دوره في أموال عامة

كشف الفنان نضال الشافعي عن شخصيته في فيلم أموال عامة، والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض، بعد الانتهاء من مرحلة التصوير والمونتاج. وقال نضال لفي تصريحات خاصة لـ الوفد: أجسد شخصية تسمى ياسر في فيلم أموال عامة، ولم نبدأ التصوير حتي الآن. لـ الوفد: أجسد شخصية تسمى ياسر في فيلم أموال عامة، ولم نبدأ التصوير حتي الآن. Advertisements وأضاف الشافعي قائلًا: سعيد جدًأ في مشاركتي من خلال فيلم أموال عامة مع صديقي النجم هاني سلامة، والمخرج ج أحمد عبدالله صالح، وأتمنى ان شاء الله أن يكون الفيلم ذو شأن عظيم جدًا في السينما المصرية. صديقي النجم هاني سلامة، والمخرج ج أحمد عبدالله صالح، وأتمنى ان شاء الله أن يكون الفيلم ذو شأن عظيم جدًا في السينما المصرية. يذكر أن فيلم أموال عامة من تأليف هيثم الخميسي وإخراج أحمد عبدالله صالح، وبطولة كل من هاني سلامة، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، نور.

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