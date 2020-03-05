شاهد.. دنيا عبد العزيز تهنئ محمد صبحي بعيد ميلاده

هنأت الفنانة دنيا عبد العزيز، النجم الكبير محمد صبحي بعيد ميلاده وذلك من خلال حسابها الرسمي علي موقع "انستجرام".

ونشرت "دنيا"، صورة جمعتها مع النجم محمد صبحي من مسلسل فارس بلا جواد وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت الاستاذ". صبحي من مسلسل فارس بلا جواد وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت الاستاذ". ويشار ان دنيا عبد العزيز تواصل تصوير مسلسلها الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان الذي يشارك به في رمضان المقبل 2020. تصوير مسلسلها الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان الذي يشارك به في رمضان المقبل 2020.

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