صور.. سيمون برفقة ميرفت أمين في صورة نادرة

شاركت الفنانة سيمون جمهورها صورة نادرة لها مع النجمة ميرفت أمين وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "سيمون" في الصورة برفقة ميرفت أمين وابنتها منة وعلقت قائلة: "الجميلة ميرفت امين ومنة الحلوة ابنتها الغالية".

يذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي" والذي اتعرض في العام الماضي 2019. مسلسل "قيد عائلي" والذي اتعرض في العام الماضي 2019.



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