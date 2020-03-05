افتتاح تاسع دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية غدا .. تعرف على التفاصيل

تنطلق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في نسخته التاسعة التي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري غدًا الجمعة، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبمشاركة 37 دولة بـ95 فيلما متنوعا، ما بين طويل وقصير وتسجيلي، وبمشاركة ضيوف مصر من كل أنحاء افريقيا وعدد من دول العالم، ليكونوا على موعد مع حفل كرنفالي كبير. ويحتفل المهرجان هذا العام بمئوية الراحل الفنان فريد شوقي.

وتبدأ الفعاليات بنقل الذهبيات لكل الوفود والفرق وضيوف المهرجان عبر النيل إلى معبد الأقصر، الذين يمرون على السجادة الحمراء، على سلالم معبد الاقصر، مستقبلة النجوم إلهام شاهين ومصطفي شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوي محمد على وأحمد كمال وطارق عبدالعزيز، وغيرهم من نجوم القارة الافريقية، والنجم العالمي جيمي جون لوي.

كما تقدم فرقة رضا الفقرة الفنية خلال حفل الافتتاح وذلك بمناسبة مرور 60 سنة على إنشائها، ووفقا لإدارة المهرجان فإن الاحتفاء بالفرقة في المهرجان، له دلالة خاصة نظراً لارتباط مدينة الأقصر التي يحمل المهرجان اسمها، بفرقة رضا التي قدمت الأغنية الشهيرة «لأقصر بلدنا

بلد سواح»، وما قدمته الفرقة من عروض في معابد المدينة مثل معبدي الكرنك وحتشبسوت على مدار تاريخها الفنى.

وتتضمن حفلة الافتتاح كلمات للنجم محمود حميدة بصفته الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته التاسعة، وسيد فؤاد رئيس المهرجان تشمل الإشارة إلى ان هذه الدورة هي دورة فريد شوقي، وكلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وكلمة المحافظ المستشار مصطفي ألهم، ليبدا بعدها صعود لجان التحكيم في المسابقات المختلفة.



وقال السينارست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه سيتم تكريم النجم الراحل فريد شوقي بحضور أسرته، كما أن المهرجان سيشهد إقامة 8 ورش فنية، ومعرض حول أفلام الفنان فريد شوقي وأعماله، والمعرض من أرشيف المصور الكبير محمد بكر، ويشرف على إقامته الدكتور حسين بكر .

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لافتاً إلى أن لجان التحكيم فتضم في مسابقة الفيلم الروائي الطويل كل من المخرج البوركيني جاستون كابوريه، والفنانة النيجيرية السنغالية ميمونه نداي، والمخرج المغربي سعد الشرايبي، والناقد النيجيري ستيف أيوريندي، والفنان المصري مصطفى شعبان، وتضم لجنة تحكيم «التسجيلي الطويل»، كل من

المخرج السوداني أمجد أبوالعلا، والناقد المصري عصام زكريا، والمخرج التونسي مختار العجيمي، والمخرج الكيني بيتر وانجوجي جيتاو، والناقد السنغالي تيرنو ابراهيما ديا، كما تضم لجنة تحكيم «الافلام القصير» المخرج المصري أحمد فوزي صالح، والمخرجة المغربية اسماء المدير والمنتج والمخرج المصري مارك لطفي، والمخرج الكيني جيتونجا «توش» ديفيد، والممثل الموريتاني سالم دندو، وتضم لجنة تحكيم مسابقة «الديسابورا» الكاتبة الهندية انجالي برابهو، والناقد الجنوب افريقي بيتر رورفيك، والمخرجة الاردنية سوسن دروزه، والناقد المصري سعد القرش، والمخرج مويزيه نجانجورا من الكونغو، وأخير لجنة تحكيم «الفبريسي» تضم كل من الناقد التونسي لطفي بن خليفة، والناقدة السويدية ايفا اف جاييرستام والناقد المصري محمد طارق

وأوضح أن المهرجان يقوم بتكريم النجوم جيمي جون لوي وعمرو عبدالجليل، ومصطفى شعبان، وزينة وميمونة ندياي، كما أن الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر مهداة إلى أسماء المبدعين: ( الممثل المالي ستيجي كوياتي والفنانة المصرية القديرة عقيلة راتب بحضور حفيدتها جيهان جلال والمخرج المصري أسامة فوزي بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي والمنتج التونسي أحمد بهاء الدين عطية.



وأشار إلى أن المهرجان اصدر عدة كتب منها كتاب «وحش الشاشة.. ملحمة السينما المصرية» عن الفنان الراحل فريد شوقي تأليف أمل الجمل وكتاب «السينما الإفريقية المعاصرة وسينما الشتات». تاليف أنجالي برابهو، بجانب إعادة طباعة كتاب «سينما الرسوم المتحركة في أفريقيا»، للدكتور محمد غزالى.

يذكر أن مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة والخارجية ،والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .