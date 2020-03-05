عرض فيلم طلعت زكريا "بعد الخميس" بالخليج

تبدأ دور العرض السينمائي في دول الخليج العربي بعرض الفيلم الكوميدى "بعد الخميس" للمخرج حيدر سمير الناصر، وهو آخر أفلام الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث أقامت الجهة المنتجة للفيلم عرضا خاصا له في دولة الإمارات.

ومن المقرر ان يحضر عدد كبير من نجوم الفن

والإعلام في الوطن العربي ومنهم سوزان نجم الدين، ماهر صليبي، مازن الناطور، رنا الأبيض، عبدالله الجميري، على التميمي، أوتار، وشيخة البحرينية.



وتدور أحداث الفيلم حول شابين طائشين يحاولان تبذير ثروة والدهما الذي توفي ليقوم

عمهم استغلال استهتارهم ونقل أموالهم وممتلكاتهم إليه لتبدأ المعاناة والمصائب في حياتهم.



الفيلم مصري سعودي لبناني، ويشارك في بطولته إلى جانب الفنان الراحل طلعت زكريا، عدد من النجوم من بينهم؛ عبد الله الجميري، محمد الهاشم، جعفر الغريب، حسن عبد الفتاح، داليدا خليل، جيهان أنور ومحمود التركي، وهو من إنتاج أمير الأشمل وتأليف وإخراج حيدر سمير الناصر.