اليوم.. الفنان يحيى خليل يُحيي حفلًا بدار الأوبرا

يستضيف اليوم الخميس، المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ؛ حفلا للفنان يحيى خليل في الثامنة مساء.

ويقدم بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين شكل فنى متفرد يضم باقة من أشهر أعماله الخاصة التى تمزج بين شكل الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التى قام خليل بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز. يضم باقة من أشهر أعماله الخاصة التى تمزج بين شكل الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التى قام خليل بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز.



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