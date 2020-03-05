حاتم العراقي يؤجل حفل القادم في أربيل

أعلن الفنان حاتم العراقي عن تأجيله حفله المقبل بمدينة أربيل بالعراق، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
يحفظكم جميعًا".
وحيث كتب "حاتم" عبر حسابه معلقا: "جمهوري الغالي والحبيب تم تأجيل حفل أربيل إلى وقت ثاني، ربنا
ويشار ان اخر اعمال حاتم العراقي أغنية بعنوان "اول غرامي" والتي حققت 2 مليون مشاهدة بموقع "اليوتيوب".
شاهد أغنية "اول غرامي" من
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