حاتم العراقي يؤجل حفل القادم في أربيل

أعلن الفنان حاتم العراقي عن تأجيله حفله المقبل بمدينة أربيل بالعراق، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وحيث كتب "حاتم" عبر حسابه معلقا: "جمهوري الغالي والحبيب تم تأجيل حفل أربيل إلى وقت ثاني، ربنا يحفظكم جميعًا". يحفظكم جميعًا". Advertisements ويشار ان اخر اعمال حاتم العراقي أغنية بعنوان "اول غرامي" والتي حققت 2 مليون مشاهدة بموقع "اليوتيوب". شاهد أغنية "اول غرامي" من

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