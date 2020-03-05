شاهد .. رانيا منصور وسط الثلوج في لبنان

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت"رانيا" وسط الثلوج لبنان وعلقت على الصورة قائلة "دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي فهل سمعت بشخص ربح في سباق وهو ينظر إلى الخلف". الناس تمضي فهل سمعت بشخص ربح في سباق وهو ينظر إلى الخلف". ويشار ان اخر اعمال رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث وهي حكاية بدله جديدة وهي من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد جمعة. الجزء الثالث وهي حكاية بدله جديدة وهي من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد جمعة.



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