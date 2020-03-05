محمد جمعة للوفد: " مخيمر" ليس كأي بلطجي.. وأنتظر عرض عفريت في إجازة

تختلف أدواره مهما تشابهت فدائمًا ما يجد زاوية جديدة ليطرح من خلالها شخصياته، قدم الكوميدي والتراجيدي وأجاد كلاهما وحتى عندما رأيناه في أدوار الشر والبلطجة لم نرى شخصية مثل الأخرى ففي كل دور دائمًا ما نجد بصمته عليه ليعطيه مذاقًا آخر، وهذا ما شاهدناه في أحدث أعماله " مملكة إبليس " والذي جسد فيها شخصية " مخيمر " ذلك البلطجي المقهور من " إبليس " مثله في ذلك مثل باقي أبناء الحارة لكن ما إن أتته الفرصة ليقهر غيره أستغلها وبسرعة فكان نموذج للشخصية المركبة.

لذلك التقت " بوابة الوفد " بالنجم الشاب محمد جمعة للتعرف على كواليس المسلسل وكيفية تحضيره للدور.





في البداية، هل سنرى تحول كبير في شخصية مخيمر في الجزء الثاني؟

لا يمكنني الكشف عن تطورات شخصية مخيمر ولكن ما يمكنني قوله إن شخصية مخيمر سوف تفاجئ الجمهور في الموسم الثاني لدرجة أنني قررت عدم استكمال قراءة المشاهد بعد الحلقة الخامسة عشر وكان قراري باستكمال القراءة بعد تصوير الجزء الأول. كان من المفترض أن يعرض المسلسل على جزء واحد مكون من ثلاثين حلقة ولكن هناك نصيحة لمن سيتابع الجزء الثاني بأن يعاود مشاهدة الموسم الأول مجددًا قبل الشروع في الثاني.

كيف رأيت شخصية مخيمر ؟

تعج أعمال محمد أمين راضي بالشفرات فمن وجهة نظري إن أعماله هي " 7 دي "

يمكن أن تحس وتفهم وتسمع فله طبيعة خاصة، كما يخاطب راضي الكثير من مستويات التلقي عند المشاهدين فيمكن للمشاهد العادي الأستمتاع بها ويمكن للمشاهد الأكثر وعيًا فك شفراتها، وأحدى شفرات مملكة إبليس كانت شخصية مخيمر فهو مواطن تم قهره فعندما جاءت الفرصة قهر غيره، فمنذ البداية كنت مهتم بوجهه نظر محمد أمين راضي في مخيمر فراضي يمتلك عالم يدخل فيه الفنانين وليس العكس وهو دائمًا يطرح زاوية مختلفة لأشخاص واقعيين.

منذ البداية كنت أحاول أن التزم برؤية راضي لشخصية مخيمر فهو ليس كأي بلطجي جاءت له الفرصة ليعتلي السلطة فمخيمر لا يشبه ادواري السابقة.

ذكرت إن أعمال محمد أمين راضي يمكن إن نطلق عليها " عالم أمين راضي "، فكيف ترى هذا العالم ؟

نعم أنا أرى إن مصطلح " عالم محمد أمين راضي " هو المصطلح الأدق لاعماله فهو يقدم أعمال خارج الصندوق ولكن بشكل أصلي هو لا ينقل الأعمال ومن أهم ما يميزه مصطلحات الكلمات وتوظيف التفاصيل في المشاهد مثل توظيفه للأغاني في المشاهد. هناك مشهد في مملكة إبليس وهو مشهد المستشفى الذي يجمعني مع رانيا يوسف فهو بصريًا كوميدي مريضان

يضعان محاليل في ايديهم ويخرجان من الغرفة ليضعوا خطة فتفاصيل المشهد غير تقليدية.





كيف قمت بالتحضير لمخيمر بكل تعقيداتها ؟

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قمنا بالعديد من جلسات القراءة وهو أمر لم يعد متعارف عليه وهنا أقصد جلسة قراءة لأول أربع حلقات على سبيل المثال وليست جلسة لمناقشة العمل وكانت تتم تلك الجلسات بوجود أمين وأحمد خالد موسى، ومن ثم جلسات لتحضير الشخصيات ورسمها ليتعرف كل ممثل على الخطوط الرئيسية لدور زميله في المسلسل.





قدمت أكثر من مرة شخصية الشرير أو البلطجي فهل استرجعت أي منهم أثناء التحضير لمخيمر ؟

قدمت البلطجي في مسلسل الميزان ومسلسل شطرنج وقمت بأداء دور شرير في هذا المساء لكن في كل مرة نحاول طرح الشخصية من زاوية مختلفة سواءً على مستوى الشكل أو الأداء وهو يبدأ من السيناريو من خلال لغة الشخصية، لذلك فكل دور قدمته مختلف عن الأخر.

هل مشهد الكارتون كان مكتوب منذ البداية بهذا الشكل ؟

نعم، وهو من أكثر المشاهد التي رغبت في مشاهدتها فهي خارج الصندوق وعلى الرغم من ذلك كانت موظفة دراميًا بشكل جيد جدًا.

هل ترى إن عرض مملكة إبليس على منصة شاهد خدم المسلسل أم ضره ؟

أرى إن هناك بعض الأعمال أفضل لها العرض على منصات خاصة ومن بينهم أعمال محمد أمين راضي من المفضل أن يتم مشاهدتها على منصات إلكترونية فالفاصل الكبير على التلفزيون سوف يمنع المشاهد من التركيز ومتابعة الأحداث، فمن وجهة نظري إن التلفزيون مثل القطار لكن المنصة كالسيارة الخاصة تستطيع السفر بها وقتما تشاء.

ما هي أعمالك القادمة ؟

كنت ضيف شرف في فرصة ثانية، وأشارك في مسلسل هجمة مرتدة مع أحمد عز كذلك ضيف شرف في البرنس، وفي السينما انتظر عرض فيلم عفريت في أجازة.