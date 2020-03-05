عادل إمام ينشر صورة نادرة برفقة أبناءه

نشر النجم الكبير عادل إمام صورة نادرة برفقة أبنائه وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر".

ونالت الصورة علي إعجاب كبير من متابعى الزعيم عادل امام من وراد تويتر.

من ناحية أخرى انتهى الزعيم عادل إمام من تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو" المقرر عرضه فى رمضان. Advertisements تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد واخراج رامي امام.

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