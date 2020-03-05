بالفيديو- ديمة قندلفت تمارس هوايتها تحت الماء

ميرنا وليد - بيروت - تستمتع الفنانة السورية ديما قندلفت بعطلتها في ممارسة هوايتها المفضلة وهي السباحة والغطس تحت الماء، وشارت محبيها بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تمارس رياضة السباحة وترتدي مايوه مؤلف من قطعة واحدة باللون الأبيض.

لكن في نهاية الفيديو، كشفت ​ديمة قندلفت​ عن أنها تحضر مفاجأة لمتابعيها إذ كُتب في نهاية الفيديو "قريباً.." أي أنها تحضر لأغنية جديدة ستطرحها في الأيام القليلة المقبلة.

الجدير ذكره أن الفنانة السورية ديمة قندلفت تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الهيبة" بجزئه الرابع الى جانب الممثل السوري تيم حسن.

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