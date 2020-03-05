دونالد ترامب لم يلمس وجهه منذ اسابيع

ميرنا وليد - بيروت - ادّعى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انه لم يلمس وجهه من اسابيع للوقاية من فيروس كورونا، وذلك وفقا لما افادته وسائل اعلام عالمية، ولاقى حديثه سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان عدد من الأشخاص المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب اثاروا مؤخرا جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قولهم انهم لا يؤمنون بوجود "فيروس كورونا"، مشيرين الى انهم لا يصدقون اي شيء يصرّحه الديمقراطيين، في حين ان العالم بأسره مشغول حاليا بهذا الفيروس القاتل الذي بات يشغل بال ملايين المواطنين في كل أنحاء العالم.

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