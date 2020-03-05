إدوارد لشقيق ياسمين عبد العزيز:"هذا لا يسمى رجوله"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل المصري ​إدوارد​ على الخلاف الذي حصل بين الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ وشقيقها، وذلك بعد مهاجمة الاخير لشقيقته بسبب علاقتها بالممثل المصري أحمد العوضي.

وقال إدوارد في برنامج "القاهرة اليوم"، أنه شعر بحزن شديد عند قراءة تعليق وائل لشقيقته، وأن نهاية العالم اقتربت، لأنه لم يتخيل أخ يشهر بأخته ويتحدث عنها بطريقة سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه ظن أن الحساب تم اختراقه.

وأضاف قائلا له: "يابني أنت في إيه أنت مريض نفسيا في حاجة غلط".

تابع أنت يا وائل بمثابة والدها وشقيقها، أنا مثلا والدي توفي وأنا في ثانية جامعة اهتممت بأسرتي شقيقاتي ووالدتي، وهذا معنى الرجولة، لكن ما تفعله هذا لا يسمى رجوله.

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