عبد المجيد عبد الله يعترف بالخطأ ويستغفر ربّه

ميرنا وليد - بيروت - عاد الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ لاستخدام حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اغلاقه بسبب مشادة كلامية بينه وبين أحد المتابعين وصلت الى حد الشتم.

وكتب عبد الله على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "وأخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم".

ولاقت عودته ترحيبا كبيرا من قبل المتابعين.

الجدير ذكره ان فجر السعيد علّقت مؤخرا على مشكلة عبد الله، مشيرة الى انها تتلقى عدد كبير من ذلك، قائلة له ان الشهرة لا تجلب التصفيق فقط، بل الانتقادات والشتائم في بعض الأحيان.

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