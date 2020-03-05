جنات تدعم الأطفال المرضى بالسرطان

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومميزة، ارادت الفنانة المغربية جنات دعم الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة "رحمة" التي تحمل هذه القضية المؤلمة.

الأغنية من كلمات رفيق الشوري وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين وصوّرت بقيادة المخرج إسلام صلاح.

الجدير ذكره ان جنات الغت مؤخرا حفلها الأخير والذي كانت تتفاوض عليه من خلال إحدى شركات العقارات، وذلك بعد أن حاولت الشركة أن تقلل من الأجر، إلا ان مدير أعمال جنات أبلغ الشركة بأنها لن تقلل عن 180 ألف جنيه، فيما حاولت الشركة تقليل الأجر إلى ما يقرب الـ100 ألف جنيه، ما أغضب جنات وجعلها ترفض إحياء الحفل.

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