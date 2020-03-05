ميرنا وليد - بيروت - واصلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ تشويق الجمهور لألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه قريباً، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"اعرف انه لديكم اسئلة كتيرة بما يخص البومي الغنائي الجديد، وانا أعدكم ان الاجابات ستكون قريبة جدًا .. خليكون متابعين الأسئلة والاجابات عبر الانستغرام".

وكانت كتبت قبلها:"للتغيير من منكم متشوّق لألبومي الجديد".

وبدورها رّدت الممثلة المصرية ياسمين صبري عبر حسابها الخاص قائلة :"أنا"، لترد عليها إليسا :"سيدتي الجميلة".

يشار الى أن إليسا أكدت سابقاً في تصريحات صحفية أنها ستطلق الألبوم في عيد الفطر مع نهاية شهر رمضان، وعبّر العديد من المتابعين عن رغبتهم في إطلاقه باكراً بعدما تمّ تأجيله لفترة طويلة، إذ كان من المفترض أن تطلقه إليسا في موسم عيد الميلاد، إلا أن الثورة في لبنان أدّت الى تأجيله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تواصل تشويق الجمهور لألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.