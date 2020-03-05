كيف هي علاقة محمد رمضان بزملائه؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ​أحمد زاهر​ عن علاقته بالفنان المصري ​محمد رمضان​ خلال مشاركتهما سويا في مسلسل "​البرنس​".

واثنى زاهر على طريقة تعامل رمضان معه ومع زملائه، مشيرا الى انه محترم وبينهما كيمياء كبيرة، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج "القاهرة اليوم".

واضاف زاهر ان رمضان شخص مجتهد في عمله، ويحترم الجميع.

الجدير ذكره ان مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

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