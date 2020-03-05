فنانون أغلقوا حساباتهم.. عبد المجيد عبد الله آخرهم شيرين عبد الوهاب وحنان الخضر أيضا

ميرنا وليد - بيروت - عدد كبير من الممثلين والفنانين اختاروا ان يغلقوا حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب تختلف فيما بينهم، آخرهم الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ الذي اغلق حسابه بعد خلاف مع متابع عراقي استفزه وبعد قراره شهدت مواقع التواصل تضمن كبير معه من زملائه.

وان اردنا استذكار بعض الاسماء نذكر الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ التي اغلقت حساباتها بعد الهجوم المتكرر عليها.

ومنذ فترة بعيدة، أغلقت الممثلة اللبنانية ورد الخال حساباتها نظرا للخلافات المتكررة التي شهدتها عليها.

وسبق وأغلقت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي جعل موقفها مثيرا للتساؤلات.

كما إختفت الفنانة المغربية ​حنان الخضر​عن مواقع التواصل رغم الملايين التي حققتها، وسبب إختفائها كان زواجها.

كما سبق وإعتزلت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​، السوشيال ميديا بعد أزمة فيديو البث المباشر الذي ظهرت خلاله عارية الصدر، ما تسبب في حملة هجوم ضدها.

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