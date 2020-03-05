ميرنا وليد - بيروت - تردد العديد من الأخبار مفادها ان علاقة عاطفية تجمع المغني التركي ​مراد بوز​ بفتاة تدعى ​ديران تالو​، وعلّق بوز على هذه الأخبار قائلا : "صحيح اننا صادفنا بعض في حفل ميلاد ايفه وتحدثنا معاً لكن لا توجد علاقة بيننا"، علما انه كان على علاقة بالممثلة التركية ​اصلي انفر​، الا انهما انفصلا دون معرفة الأسباب الرئيسة لذلك.

الجدير ذكره ان مراد بوز هو عضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب الشهير "صوت تركيا"، ويحظى بشعبية كبيرة، فأعماله الفنية تنال دائما نسب مشاهدة عالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصاله عن أصلي أنفر..هل دخل مراد بوز بعلاقة جديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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