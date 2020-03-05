بالفيديو- درة تبدأ دروسها في الـ "Kickboxing"

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة التونسية درّة أولى دروسها التعليمية في رياضة الـ " Kickboxing"، وظهرت درة في الفيديو مع مدربها أثناء التدريبات لهذه الرياضة التي تتطلب مجهود بدني قويّ، وشاركت متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وحصدت على العديد من التعليقات المشجعة لخطوتها.

ويشار الى أن درة تعاقدت على فيلم جديد يحمل عنوان "الكاهن" من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، المقرر ان ينطلق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، حيث تقدم دور البطولة امام هاني سلامة، ويشاركهم في بطولة الفيلم الفنان محمد ممدوح "تايسون" على أن يتم اختيار باقي الممثلين المشاركين في البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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