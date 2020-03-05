ماذا عن ألبوم رابح صقر الجديد؟

ميرنا وليد - بيروت - يحضر الفنان السعودي ​رابح صقر​ اغنية جديدة سيضمها الى ألبومه الجديد، مشيرا الى انه حاليا خارج المملكة العربية السعودية، واصبح في المرحلة النهائية من تحضير الألبوم.

وكتب صقر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مساء الحبايبي هذه أغنية جديده ضمن الألبوم انا خارج المملكة وفِي المرحلة النهائية للألبوم كل الود لكم ياأغلا جمهور".

الجدير ذكره ان رابح صقر احيا مؤخرا حفلاً غنائياً ضمن فعاليات "شتاء الرياض" برعاية الهيئة العامة للترفيه والتي جاءت تحت عنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية" في مسرح الفنان محمد عبده بالرياض.

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