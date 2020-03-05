تراند اليوم : شقيق ياسمين عبد العزيز يواصل الردح .. مش هعرفك تاني بعد ما اتجوزتي عرفي

علق الفنان وائل عبد العزيز على الانتقادات التي وجهت له، بعدما هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، والذي جمعتهما قصة حب مؤخرًا، أثارت جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك جاء بعد ظهورهما في حفل عيد ميلادها الـ40 يناير الماضي، بأوضاع رومانسية، جعلت الجمهور يتأكد من وجود علاقة بينهما.

وظهر وائل منذ قليل في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”، ليوضح ملابسات الخلاف مع شقيقته، وما الذي دفعه للهجوم عليها، ويرد على اتهامه بالعيش على حساب شقيقته ومعارفها في مجال الفن، فقال إن عرض عليه الظهور في الكثير من البرامج التليفزيونية خارج مصر وداخلها، بالإضافة إلى برنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ولكنه رفض تمامًا أن يتحدث في تفاصيل حياة شقيقته على الملئ، مؤكدَا: “”أنا لو بدور على الشهرة كنت استغليت اسم أختى وشهرتها ومعارفها من زمان، وكل الميديا تعلم ذلك”.

وتابع شقيق الفنانة، أنه كان بجانبها دائمًا منذ 15 عامًا، عندما دخل نفس مجالها، وبعدما انفصلت عن زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، قال: “وقفت معاها في موضوع الطلاق ودا معروف جدا للكل، وكان رأيي معاها جدا وقولتلها اعملي اللي انتي عايزاه وأنا معاكي، ابتدت حرب بين الطرفين، على السوشيال ميديا، وقولتلها دا مش أسلوبك أنتي متعودة تردي على ده بشغلك”.

كما روى أن بداية خلافه مع شقيقته، بعدما ظهرت في عيد ميلادها الماضي، وظهرت بشكل غير لائق على حد قوله، حيث قال: ” في عيد ميلادها لقيتها منزله صور مع شخص ما، ضايقتني وحسيت إنها مش ياسمين، عاتبتها وقولتلها إحنا من أمتى بنعمل أعياد ميلاد؟.. قالتلي أنا حرة ومش صغيرة”، مضيفًا: ” البوستات والكومنتات بتقول إن في علاقة بين الإتنين بشكل واضح وصريح”.

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واستكمل: “وابتديت عايز أفهم إيه اللي بيحصل ومن حقي، الناس قالتلي دا مش صح وخصوصية، خصوصية!! إيه اللي تعديتها دول منزلين حاجات على السوشيال ميديا، ابتديت امشي في كل حاجه والناس تسألني كمان طلع عليهم إشاعة إنهم متجوزين في السر”، مشيرًا إلى أنه قال لها: “هبقى مبسوط وسعيد أتجوزي بس إختاري صح، كل كان طلبي إن عايز ردي من الأستاذ، بدل ماياخد كلامي جد، ويجي يتقدم، قال إني باخد فلوس منها”.

وأكد الفنان أنه لم يأخذ من شقيقته النجمة نقود، طوال مشوارها الفني الكبير، كما أن الجميع يعلم ذلك، مضيفًا: “هي دفعت لابني من سنتين مصاريف وده كان تطوعًا منها أنها عمته”، كما أشار إلى أنه يعيش في منزل بالإيجار ويركب سيارة نوعها ليس بجديد

واختتم مؤكدًا على أنه سوف يقطع علاقته بشقيقته، فقال: ” دي رسالة مني ليكي يا ياسمين، ربنا يوفقك ياحبيبتي وينجحك في حياتنك، أنا أسف لو أتكلمت بشكل يضايقك، ولكن كنت عايز اعرف طبيعة العلاقة دي إيه؟، ورايحة على فين، كنت شايفك تحت وربنا فوق، اعتبريني بره حياتك من إنهارده، مش قادر على حروب تانية، والمنظر دا أنا تعبت”.