تراند اليوم : النهار: تتعاقد علي مسلسل “غادة عبد الرزاق”.. دراما رمضان 2020

تعاقد رجل الأعمال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكه قنوات “النهار”، مع المنتج ممدوح شاهين، على عرض مسلسل “سلطانة المعز”، للنجمة غادة عبد الرازق، حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان القادم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

“سلطانة المعز”، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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