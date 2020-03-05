تراند اليوم : حمادة هلال ومدحت صالح وحفل مصر

الاسكندريه/نسرين عبد الرحيم

تنطلق يوم السبت المقبل 7 مارس حملة «مصر تستطيع.. إشتري المصري» والتي تنظمها مجموعة “ايجيبت جولد” تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومبادرة اشتري المصري التي أطلقت مع بداية العام الحالي .

ومن المقرر أن تكون الحملة التي ستنطلق بنادي سموحة بالإسكندرية برعاية وحضور الدكتور علي مصليحي وزير التموين و الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد وعدد من الشخصيات العامة ورجال الاعمال وأعضاء مجلس النواب ، كما يشهد الحفل تنظيم معرض للمشغولات الذهبية للمنتجات المصرية 100% برعاية وتنظيم مجموعة ايجيبت جولد أكبر مصنع للحلي والمجوهرات في مصر الشرق الأوسط .

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ويشهد الحفل عرض توضيحي لأهمية ودور التعليم الفني في مصر من خلال عرض أهمية مدارس التكنولوجية التطبيقية وعل رأسها «إيجيبت جولد» لصناعات الحلي ودورها في تطوير الصناعة المصرية ومشاركتها في مبادرة مصر تستطيع التي تتبناها الدولة المصرية .

وتختتم فعاليات اليوم بحفل غنائي بنادي سموحة الرياضي يحيه النجوم حمادة هلال ومدحت صالح ويتخلله ديفيليه لأحدث منتجات الذهب والأحجار الكريمة .

وتهدف حملة «مصر تستطيع.. إشتري المصري» لأبراز قدرات مصر في مجال التعليم الفني و صناعات المعادن النفيسة بكافة جوانبة مما يصب في صالح الصناعة والأستثمار والمستهلك المصري .

وذلك فى تمام الساعة الخامسة