توقيف رونالدينيو في الباراغواي

متابعة بتجــــــــرد: اوقفت شرطة الباراغواي رونالدينيو مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق للتحقيق معه بعد دخوله للبلاد بجواز سفر مزور. وقالت الشرطة في بيان “إن رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو دي أسيس خضعا للاستجواب في غرفتهما بفندق في ضواحي العاصمة أسونسيون أمس ثم استدعتهما السلطات اليوم الخميس لمزيد من الاستجوابات”.

وذكر مكتب المدعي العام الذي يتعاون مع الشرطة في التحقيق أنه “تمت مصادرة هواتف وجوازات سفر تخص رونالدينيو وشقيقه وأضاف مكتب المدعي العام أنه سُمح لهما بالبقاء ليلا في الفندق بينما أكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة”.

وتلقى الشقيقان دعوة للسفر إلى باراغواي من مالك أحد الملاهي الليلية ووصل أمس الأربعاء للمشاركة في مناسبة للأطفال ولإطلاق كتاب.