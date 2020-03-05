فن ومشاهير

توقيف رونالدينيو في الباراغواي

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

متابعة بتجــــــــرد: اوقفت شرطة الباراغواي رونالدينيو مهاجم ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق للتحقيق معه بعد دخوله للبلاد بجواز سفر مزور. وقالت الشرطة في بيان “إن رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو دي أسيس خضعا للاستجواب في غرفتهما بفندق في ضواحي العاصمة أسونسيون أمس ثم استدعتهما السلطات اليوم الخميس لمزيد من الاستجوابات”.

وذكر مكتب المدعي العام الذي يتعاون مع الشرطة في التحقيق أنه “تمت مصادرة هواتف وجوازات سفر تخص رونالدينيو وشقيقه وأضاف مكتب المدعي العام أنه سُمح لهما بالبقاء ليلا في الفندق بينما أكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة”.

وتلقى الشقيقان دعوة للسفر إلى باراغواي من مالك أحد الملاهي الليلية ووصل أمس الأربعاء للمشاركة في مناسبة للأطفال ولإطلاق كتاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف رونالدينيو في الباراغواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا