- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــرد: اوقفت شرطة الباراغواي رونالدينيو مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق للتحقيق معه بعد دخوله للبلاد بجواز سفر مزور. وقالت الشرطة في بيان “إن رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو دي أسيس خضعا للاستجواب في غرفتهما بفندق في ضواحي العاصمة أسونسيون أمس ثم استدعتهما السلطات اليوم الخميس لمزيد من الاستجوابات”.
وذكر مكتب المدعي العام الذي يتعاون مع الشرطة في التحقيق أنه “تمت مصادرة هواتف وجوازات سفر تخص رونالدينيو وشقيقه وأضاف مكتب المدعي العام أنه سُمح لهما بالبقاء ليلا في الفندق بينما أكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة”.
وتلقى الشقيقان دعوة للسفر إلى باراغواي من مالك أحد الملاهي الليلية ووصل أمس الأربعاء للمشاركة في مناسبة للأطفال ولإطلاق كتاب.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف رونالدينيو في الباراغواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.