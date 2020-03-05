فيروس كورونا يتغلّب على جيمس بوند.. تأجيل عرض No Time To Die

متابعة بتجـــــــرد: أعلن منتجو فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die “لا وقت للموت”، تأجيل طرح الفيلم لمدة سبعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من دعوة مؤسسي موقع خاص لمعجبين “العميل 007″، لاستوديوهات الأفلام لتأجيل إصداره. ومن المتوقّع أن يتم طرح الفيلم الذي يقوم ببطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ، في دور العرض ببريطانيا يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وبالولايات المتحدة في يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

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