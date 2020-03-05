محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة بشأن فادي الهاشم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّرت المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني لأسرة القتيل السوري محمد الموسى، مفاجأة بشأن الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، مؤكدة أنه خرق القانون بشأن قضية قتيل منزله واصفة ما حدث بأنه منتهى الظلم.

وأكدت رهاب بيطار أن فادي الهاشم، غادر الأراضي اللبنانية واتجه إلى إحدى الدول خارج البلاد رغم أنه تم منعه تماما من السفر بسبب قضية القتيل الموسى، موضحة أن زوجة القتيل منعها القاضي من السفر وهي على الحدود اللبنانية.

وظهرت رهاب بيطار في مقطع فيديو نشرته عبر يوتيوب قائلة: "في مفاجأة غير سارة حبيت أوصلكن إياها وبالأحرى إنه منتهى الظلم، إنه معقول فادي الهاشم مسافر بره البلد بعد ما حطينا منع سفر عليه".

وأضافت: "ومرته للمرحوم وإحنا على الحدود منعها القاضي من السفر، في أكتر من هيك مهزلة حبيت بس كل العالم يعرف هيك الموضوع".

ونشرت بيطار، مقطع فيديو آخر قالت فيه إن جثمان محمد الموسى، كان "متعفنا" بحالة رهيبة عند نقله من الحدود اللبنانية إلى العاصمة السورية دمشق، موضحة أن الذين نقلوه كانوا مستائين من وضع الجثة.

وتابعت: "ما بدي أشرحلكم لأي درجة في استهتار بالحياة الإنسانية وبالروح البشرية بس هذا اللي حبيت أوصلكن إياه وشكرا كتير".

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وأوضحت رهاب بيطار، في تفاصيل سابقة بشأن الجثمان أنه بعد مواجهة معاناة في إجراءات استخراج شهادة الوفاة وتم الانتهاء منها على خير، حدث أن وصلها خبر مفاده أن الهلال الأحمر رفض نقل الجثمان على حسابه الخاص، وطالبت بالتواصل معها لإتمام نقل الجثمان بأي طريقة أخرى.

وقالت رهاب بيطار في تغريدة لها عبر "تويتر" قائلة: "بلغني أن الهلال الأحمر السوري رفض نقل الجثمان من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الاختصاص فإن كان الخبر غير صحيح يرجى التواصل معي لنفي الأمر وإتمام نقل الجثمان، محمد الموسى".

وأكدت بشأن ما وصلها من عدم نقل الهلال الأحمر للجثمان، بتغريدة أخرى قالت فيها إنه تم نقل الجثمان في سيارة خاصة، لتعلل الهلال الأحمر بعدم الاختصاص بشأن نقله، فكتبت: "سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا، محمد الموسى".

وشددّت على أن هناك لجنة طبية تنتظر وصول الجثمان في سوريا لتوقيع الكشف الطبي عليها وتشريح الجثمان مجددا كما أعلنت سابقا، فكتبت: "لجنة طبية سورية عالية المستوى برئاسة الدكتور زاهر حجو بانتظار وصول جثمان المغدور الى دمشق محمد الموسى".