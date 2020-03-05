فيلم «فستان فرح» يشارك في مهرجان «مالمو» للسينما العربية

تشارك المخرجة جيهان إسماعيل، بفيلمها الروائي "فستان فرح"، في مسابقات مهرجان "مالمو" للسينما العربية و"أيام سينما المرأة العربية" والمقرر إقامته في السويد نهاية شهر مارس الجاري.

وقالت جيهان - في تصريحات صحفية - إن هذا العمل هو باكورة أعمالها في الإخراج، معربة عن سعادتها للمشاركة في هذا المهرجان، خاصة أن الفيلم حقق نجاحات كبيرة خلال مشاركته في مهرجان الإسكندرية، والعديد من المهرجانات في مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن الفيلم يجسد طموحات الفتاة العربية البسيطة، حيث تدور قصة العمل حول الفتاة "مريم" التي تجسد دورها الممثلة نورا الفولي، تلك الفتاة التي تعمل في "أتيلييه " لتصنيع فساتين حفلات الزفاف، ومع تردد الفتيات لتصميم فستان الزفاف، يراود "مريم" حلمًا أن تكون إحداهن في يوم ما، وهو ما يجعلها تفقد وظيفتها بسبب هذا الحلم.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

تونس تسيطر على جوائز الأفلام القصيرة بـ مالمو للسينما العربية

تعرف على جوائز مهرجان "مالمو للسينما العربية" في دورته التاسعة