عرض الفيلم الأميركي "جسر الجواسيس" في مركز الثقافة السينمائية الأربعاء

يعرض الفيلم الأميركي “جسر الجواسيس” في مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة سعاد شوقي، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 مارس، في وسط البلد.

فيلم “جسر الجواسيس” من إخراج ستيفن سبيلبرج، وبطولة كل من “توم هانكس، مارك رايلانس، إيمى رايان، الن الدا”، طرح يوم 15 أكتوبر عام 2015.

كما حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 2016 مارك رايلانس، وجائزة الأكاديمية البريطانية لأفضل ممثل مساعد مارك رايلانس، وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام ولجائزة أفضل سيناريو أصلي 2016، وترشح لجائزة البافاريا لأفضل فيلم 2016.

وفي وقت سابق عرض مركز الثقافة السينمائية الفيلم الأمريكي “Spider Man”، بطولة الفنانين ”توبي ماجوير، كريستين دانست، جيمس فرانكو، وليم دافو”، إخراج سام دايمي

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