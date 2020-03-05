رانيا يوسف تداعب جمهورها وتؤكّد أنها مجتهدة "أكثر من الشيطان"

القاهرة – لايف ستايل
مازحت الفنانة رانيا يوسف، جماهيرها عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، حيث نشرت صورة وعلقت عليها بطريقتها غير التقليدية واللافتة للانتباة.
وظهرت رانيا في الصورة التي نشرتها أثناء خروجها من إحدى المناسبات، وعلقت عليها قائلًة: “لو الشيطان كان مجتهد.. رانيا يوسف مجتهدة أكتر”.
وكانت رانيا في وقت سابق، نشرت فيديو من اليوم ذاته، وهي ترقص على أغنية “Happy”، وترتسم على وجهها علامات السعادة، وأطلت في الفيديو بتورة قصيرة، وبلوزة بيضاء مفتوحة الصدر، وأسدلت شعرها على كتفيها، واعتمدت على المكياج الهادئ الذي أبرز ملامحها.
وظهرت في الصورة بالملابس ذاتها، ولكنها ارتدت جاكيت أسود، لتظهر في ستايل “سمي فورمال”، ولكنه بسيط وراقي، وتناسب مع الطقس الذي مازال يميل إلى البرودة.
وكان آخر أعمال رانيا يوسف هو فيلم “صندوق الدنيا”، وهو يُعرض حاليًا في السينمات، وتدور قصته حول عدد من القصص المتشابكة، ليعبر عن الطريقة التي يعيش بها مختلف طبقات المجتمع، وكيفية تعامل كل منهم مع ظروف الحياة الصعبة، وطريقة مواجهاتهم للمشكلات.
يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم وأبرزهم رانيا يوسف، باسم سمرة، الفنان خالد الصاوي، علاء مرسي، أحمد كمال، كما يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف ومنهم سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ويشارك في البطولة الفنان عمرو القاضي، وهو منتج الفيلم كذلك ويعد “صندوق الدني” تجربنه الإخراجية الأولى، وهو سيناريو وإخراج عماد البهات.
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