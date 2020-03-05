كندة علوش توجه رساله للجمهور عبر "إنستغرام"

هاجمت الفنانة السورية كندة علوش الجمهور بسبب نشر بعض الكلام علي صورها، ونشرت "كندة" صورة بطريقة "الكوميكس"،علي حسابها الشخصي عبر تطبيق “انستغرام”من خلال خاصية “story”.

وكانت الصورة تحتوي علي صورة لكندة علوش ومكتوب عليها كالاتي:

ازاي تكون مرتاح

1 تبطل تصالح المقموص

2 تبطل توضيح للغبي

3 تبطل تشرح للي فاهم غلط

4 تبطل تبرر للي بيحكم عليك من غير ما يعرفك !!

وعلقت كندة علوش علي الصورة قائلة: اموت وافهم ليه بيحطو صورتي علي الهري دا.

ومن ناحية اخري مع انتشار خبر وصول شخصين قادمين من فرنسا الى مصر حاملين فيروس كورونا، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي الى منصة مليئة بالمخاوف والتشاؤم من خوف تفشي المرض الجديد في مصر.

وعن هذا الأمر، غردت الفنانة السورية كندة علوش عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" كم الأخبار المزعجة مدمر، نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية، الكورونا والحروب، والحوادث، و.. و.".

وأضافت: "مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من أي منفذ الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا قولوا آمين".

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كانت كندة علوش توقفت عن التمثيل منذ زواجها من الفنان عمرو يوسف ثم انشغلت بابنتها حياة التي اكلمت عمرها الاول شهر نوفمبر الماضي

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