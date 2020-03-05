محمد رمضان يحقق ٢ مليار ونصف على "اليوتيوب"

أعلن النجم محمد رمضان، عن وصول قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "انستجرام" إلى 2 مليار و500 مليون، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق محمد رمضان قائلاً: "قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ 2 مليار و 500 مليون مشاهدة الحمدلله ثقة في الله نجاح".

ويقوم حاليا الفنان محمد رمضان بتصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، ويشاركه بطولته كلا من الفنانين، أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، وروجينا، وإدوارد، ومن إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

يذكر إن الفنان محمد رمضان طرح مساء يوم الأحد الماضي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أنت جدع"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واستطاعت أن تحقق مشاهدات تجاوزت ٢ مليون ونصف مشاهدة خلال يومين فقط من عرضها.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

محمد رمضان يواصل تصدر تريند يوتيوب

هاني شاكر يسخر من محمد رمضان بسبب ملابسه