The Invisible Man يتصدر البوكس أوفيس

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على صدارة الإيرادات.

ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ"بوكس أوفيس" على مستوى العالم.

وتصدر فيلم الرعب والإثارة الجديد "The Invisible Man" إيرادات السينما في مطلع الأسبوع محققا 29 مليون دولار.

والفيلم بطولة إليزابيث موس وألديس هودج وستورم ريد وهارييت داير ومن إخراج لي وينيل.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "Sonic the Hedgehog" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 16 مليون دولار.

كما تراجع فيلم المغامرات "The Call of the Wild" من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 13.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز.

