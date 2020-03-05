نشوى مصطفى تدعم ياسمين عبد العزيز بعد انتقاد شقيقها

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة للنجمة ياسمين عبد العزيز، بعد الهجوم التي تعرضت له الأخيرة، من شقيقها الفنان وائل عبد العزيز.



ونشرت نشوى مصطفى صورة لياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الجميلة السكراية العسولة المتألقة ربنا يسعد قلبك".



وكان الفنان وائل عبد العزيز، قد وجه رسائل صادمة لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، أرسلها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقال وائل في رسالته: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا اختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيره شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وانتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وانتي عارفه أن أنا اتاذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرا غير قضي الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.. ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقى كل همي أنا "ووالدتك " أنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك".



وتابع: "سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك.. لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ١٠ سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح.. من أمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا.. من أمتى الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وانتي حره فيها.. انا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك.. أحنا دلواقتي وعايزين نفهم العلاقة دي أيه ورايحة على فين".



وذكر شقيق ياسمين عبد العزيز: "أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم احب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل !! وتقعد مع رجاله البيت !!.. دي الأصول وده الاحترام.. وطبعا لأنك عارف أنك مرفوض رافضا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. انا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وانا مبخفش من تهديد حد!!".

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