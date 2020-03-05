كارول سماحة تعلق على فيديو إنتحارها في باريس

علقت كارول سماحة، على فيديو الانتحار الذي تداول لها أثناء تصوير أحد أعمالها في العاصمة الفرنسية، قائلة " توجهت للعاصمة الفرنسية لتصوير أغنية ستبث خلال يومين برفقة المخرج جاد شويري وأثناء تصوير بعض المشاهد الدرامية التي تروي قصة إمرأة تعيش صراعاً وتسعى لإنهاء أزمات حياتها وتخطيها.

وأضافت كارول، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلة" إن الإجراءات كانت قانونية وتم اتخاذ اللازم من الإجراءات والموافقات الامنية لكن أثناء تصوير أحد المشاهد طلب مني المخرج إخراج راسي من الشرفة اثناء الغناء وأن يعطي المشهد إيحاء للمشاهد بأن المرأة التي تدور القصة حولها في الاغنية الجديدة تعيش صراعات تدفعها للتفكير بالانتحار .

ونفت أن تكون الاغنية داعية للانتحار أو تروج لاي فكرة لكنه ضمن أحد المشاهد الدرامية كاشفة، أن عملية التصوير تمت في توقيت عودة الموظفين من عملهم بعد الظهيرة وأثار المشهد وأنا أتدلى من أحد الشرفات ذعرهم واثنا ء مرور دورية للبوليس أصيبوا بالهلع وخشيوا من إنتحاري .

وتابعت " الناس اخدت الموضوع جد .. والبوليس صعد وسط صراخ الناس في الشارع وعندما شاهدوا الكاميرات والتصريح بالتصوير هدأ الأمر" .

أشارت كارول، أن تجمع الناس والبوليس اضفى قيمة اكبر للمشهد، مؤكدة أن قيمة الانسان عالية في أوروبا والدليل تعامل البوليس والناس مع الموقف .

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وكشفت كارول النقاب عن تفاصيل أغنيتها الجديدة التي اثارت الهلع قبل بثها قائلة " الاغنية ستبث بعد غداً على أن يتم نشر تصويرها في غضون أسبوع وهي من كلمات الرائع أمير طعيمة وألحان إسلام زكي وإخراج جاد شويري ".

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