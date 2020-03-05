هاني شاكر يكشف مصير حفلات محمد رمضان المقبلة

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، لبرنامج "ET بالعربي"، عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع محمد رمضان، قائلاً: "محمد رمضان تعهد للنقابة قبل أخر حفل له بأن يلتزم بالأداب العامة والمظهر اللائق في الحفل، ولم يلتزم بوعده لنا".

وأكد شاكر، على أن المحامي الخاص بمحمد رمضان، تعهد للنقابة على إقرار التزام محمد رمضان بشروط النقابة".

وعن مصير حفلات محمد رمضان القادمة، قال شاكر: "لو في أي حفلة أخرى قادمة سنعيد النظر مليون مرة قبل أن يحصل على أي تصريح".

الجديد بالذكر أن نقابة الموسيقيين، أعلنت الأيام الماضية في قرار لها بوقف مطربي المهرجانات وإقامة حفلاتهم وكان من بينهم الفنان محمد رمضان.

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ورد محمد رمضان، على قرار الفنان هاني شاكر، الأخير بشأن وقفه، خلال إستضافته في أحدى البرامج، قائلاً: "لو الفنان هاني شاكر مش عايزني أعمل حفلات في مصر فأنا هغني برة مصر، وعندي أكثر من حفل في الخارج".

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