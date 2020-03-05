شيرين عبد الوهاب ترتدي الكمامة الواقية من "كورونا"

القاهرة – لايف ستايل
انتشرت في الساعات الماضية صورة جديدة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع زوجها الفنان حسام حبيب وشقيقها محمد ومرافق رابع خلال رحلة عودتهم من مهرجان الفجيرة الثالث، وهم يرتدون كمامات طبية للوقاية من فيروس كورونا.
وكانت شيرين كشفت أخيراً عن خضوعها لجراحة لإزالة ورم ليفي على الرحم، مؤكدة أن خضوعها للعلاج في الفترة الماضية كان السبب وراء زيادة وزنها وطلب الغناء وهي جالسة على الكرسي.
على صعيد آخر، تواصل شيرين عبد الوهاب العمل على العديد من المشاريع الفنية، ومن بينها أغنية جديدة كانت قد أشارت في تصريحات لها إلى أنها ستكون بأهمية أغنيتها الشهيرة “مشاعر”.
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