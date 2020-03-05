عمر كمال يعلن عن أغنية جديدة مع الراقصة جوهرة

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال تعاونه على أغنية جديدة مع الراقصة جوهرة ، وذلك بعد منعه من الغناء نهائياً بقرار من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بالإضافة إلى منع ظهوره مرة أخرى في حفلات أو الفضائيات المرئية والمسموعة والمقروءة.

ونشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الشخصي على “انستجرام” ،صورة جديدة بصحبة الراقصة جوهرة أثناء تناولهما العشاء في أحد المطاعم الكبرى بالقاهرة، وعلق عليها قائلاً:” أغنية جديدة بم”.

في سياق مختلف، أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عن طرح أغنيته الجديد مع حسن شاكوش “عود البطل”بالتعاون مع المؤلف مصطفى حدوته، والموزع الموسيقى إسلام ساسو مساء الثلاثاء القادم، رغم استمرار أزمة نقابة المهن الموسيقية معهم.

وفي وقت سابق، طالب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، جميع وسائل الإعلام المصرية المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم مساندة جميع مطربي المهرجانات الشعبية نظرا لما يقدمونه من إسفاف للجمهور المصري.

وأضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة “ON E”: “أي منشأة تتعامل مع هذه الأسماء ستتعرض للعقوبة وينطبق ذلك على البرامج والقنوات التلفزيونية”، مطالبًا وزير الإعلام بمساعدة النقابة في عدم ظهور هؤلاء المطربين في أي منفذ إعلامي، معقبًا: “كفاية كدا وأخذوا أكثر من حقوقهم”.

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