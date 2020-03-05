ماريتا الحلاني تطرح "إذا فيك تنسى" عبر يوتيوب

طرحت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، أحدث أعمالها الغنائية المصورة، أغنية "إذا فيك تنسى". والأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ. وتعم تصوير الأغنية بقالب رومانسي باللهجة اللبنانية، وتُعتبر أولى أغاني ماريتا في العام الجديد 2020. Advertisements قد يهمك أيضا: ماريتا الحلاني تنشر فيديو لقصة شعر النجمة العالمية هيبورن ماريتا الحلاني تؤكّد أن الفوز بـ"الميما" سيبعدها عن التقليدية

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