أحمد فهمي يشيد بشخصية هيفاء وهبي

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""الخليج 365"" من بيروت: تواصل الفنانة هيفاء وهبي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "أسود فاتح" في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، داخل ديكورات مكتب "المحامي" الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز. وهو العمل الذي ستدخل به السباق الرمضاني المقبل وتعيش حماساً لقصته بخطوطها الدرامية المتشابكة، وتحاول الانتهاء من تصويره باكراً حتى لا تضطر للعمل في شهر الصوم.
ويشاركها البطولة في هذا العمل الفنان أحمد فهمي الذي يُطل بشخصية رجل أناني وعصبي وطموح. وفيما عبّر عن سعادته بالتعاون معها في حديثه عبر برنامج MBCTrending، قال أنها ممثلة تركز جداً على عملها بقدر ما هي صاحبة شخصية لطيفة جداً ودمها خفيف. وأضاف: الجمهور يرى هيفاء الفنانة الجميلة، لكنه لا يعرف جانباً آخر في شخصيتها وهو خفة الدم، التي تميّزها وتحوّل موقع التصوير إلى مساحة مرح.
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