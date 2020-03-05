إيرادات الأربعاء.. "The Invisible Man" الأول و"The Body" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Invisible Man" بطولة Elisabeth Moss، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 4 مارس، إيراد قُدر بـ129 ألفًا و368 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، بعد تحقيقه 68 ألفًا و636 جنيها، وحصل على المركز الثالث فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، الذي حقق 48 ألفًا و290 جنيهًا، واحتل المركز الرابع فيلم "onward" محققًا 41 ألفًا و707 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Sonic The Hedgehog"، محققًا 27 ألفًا و577 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، وحقق 18 ألفًا و114 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" بعد تحقيقه 16 ألفًا و713 جنيهًا.

وجاء في المركز الثامن فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 14 ألفًا و732 جنيها، ويأتي في المركز التاسع فيلم "fantasy island" محققًا 9 آلاف و644 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "The Body" وحقق 9 آلاف و197 جنيهًا.