نقل مذيعة سعودية للمستشفى بعد اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ظهرت المذيعة السعودية مها منصور، في مقطع فيديو، وهي تجري اتصالا بوزارة الصحة السعودية، تخبرهم بأنها تشعر بأعراض مرض الإنفلوانزا.

وقالت: "أنا حاسة إن حرارتي مرتفعة، وعندي صعوبة في التنفس، وآلام في الحلق، يعني أعراض الانفلوانزا، إيش أسوي وإيش الخطوات".

بعدها نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة لها وهي في طريقها للمستشفى، وعلقت: "أشكر وزارة الصحة على استجابتهم السريعة والاهتمام، الآن في طريقي إلى المستشفى تحت رعاية الطاقم الطبي للإطمئنان.. دعواتكم".

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وتم نقل "مها" لإحدى المستشفيات بالعاصمة السعودية الرياض، لحين الاطمئنان عليها، وإذا ما كانت مصابة بالكورونا أم لا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.