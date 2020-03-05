بحضور نجوم الفن.. تفاصيل حفل افتتاح تاسع دورات الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومن المقرر أن تنطلق مساء يوم الجمعة الموافق 6 مارس الجاري.

يبدأ اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، باجتماع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان علي الذهبيات التي ستنقلهم عبر النيل إلى معبد الأقصر، حيث يُقام الحفل، وتستقبل السجادة الحمراء، نجوم الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف ليبدأ في السابعة والنصف مساءً.

يقدم حفل الافتتاح المذيعة منى سلمان وتشاركها الفنانة التونسية سناء يوسف، ويخرجه المخرج هشام فتحي داخل معبد الأقصر، وتقدم فرقة رضا الفقرة الفنية خلال حفل الافتتاح وذلك بمناسبة مرور 60 سنة على إنشائها، على أن يتم تكريمها.

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عقب انتهاء الفقرة الفنية، يلقي الفنان محمود حميدة كلمة بصفته الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته التاسعة، تعقبها كلمة سيد فؤاد رئيس المهرجان تشمل الإشارة إلى أن هذه الدورة تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر، وكلمة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم،وكلمة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي نيابة عن الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

ويشهد الحفل الإعلان عن أسماء لجان التحكيم المسابقات، على أن يتم تكريم "الملك" فريد شوقي بحضور أسرته، إلى جانب تكريم النجم الأفريقي جيمي جون لوي، والفنانة ميمونة ندياي، والفنان عمرو عبدالجليل والفنانة زينة.

الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر مُهداة الي أسماء المبدعين: الممثل المالي ستيجي كوياتي، والفنانة المصرية القديرة عقيلة راتب بحضور حفيدتها جيهان جلال، والمخرج المصري أسامة فوزي بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي والمنتج التونسي أحمد بهاء الدين عطية.

ومن المقرر أن يحضر الحفل "إلهام شاهين ومصطفى شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوى محمد علي وأحمد كمال وطارق عبدالعزيز".