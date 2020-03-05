راندا البحيري تهنئ محمد رجب على "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان محمد رجب، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الأخ الكبير". وعلقت: "الأخ الكبير، الرجولة كلها والطيبة والاحترام يعني محمد رجب، مبروك يا رجب على الأخ الكبير، تعيش و تنجح، وتعيش وتشوف كل الخير والرزق والسعادة يارب، علشان تستاهلهم". وتابع: "مبروك شركة سينرچي، مبروك المخرج إسماعيل فاروق والمؤلف أحمد عبدالفتاح وكل ممثلين المسلسل".

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