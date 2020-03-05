كندة علوش تعلق على هوس الكورونا: "جزء كبير منه بروباجندا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على فيروس الكورونا، وطريقة التعامل معه.

وكتبت: "إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال، بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا اللي حاسة إنه جزء كبير منه بروباجندا وضجة إعلامية، ومو شايفة إنو لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة أو مستهترة".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش، مسلسل "حجر جهنم" الذي عرض عام 2017، وحقق نجاحا كبيرا، ومن بعدها تفرغت لرعاية ابنتها "حياة".