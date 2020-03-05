فيديو.. بسمة وهبة تتسبب في انهيار حسن شاكوش على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وعبر شاكوش عن حزنه خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه بسمة وهبة، بسبب الأحكام التي يطلقها البعض عليه دون معرفة حقيقة ظروفه الصعبة التي مر بها.

وكشف مغني المهرجانات: "جه وقت وكانت ظروفي المادية صعبة للغاية، وأنا شخص نفسه عزيزة عليه، ومهما مريت بظروف ومكنش معايا أي جنيه، بس لا يمكن أمد إيدي لحد، جه عليا وقت مكنش فيه في جيبي غير مفتاح شقتنا والبطاقة".

وتابع: "ساعات مكنش بيبقى معايا غير اتنين جنيه فكنت بجيب لبن وبقسماط واتعشى بيهم". واتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي حول لقاء شاكوش بين التعاطف والهجوم، عقب الحديث عن الظروف التي مر بها قبل الشهرة.

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وطرح حسن شاكوش وعمر كمال أحدث أغانيهم "عود البطل"، عبر "يوتيوب"، قبل أن تُحذف بسبب بلاغ حقوق الملكية مقدم من أحد الأشخاص.

"عود البطل" هي أول أغنية للثنائي بعد أزمتهما مع نقابة المهن الموسيقية، عقب إصدارها قرارًَا بمنع مطربي المهرجانات من مزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.