محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
شُيع الفنان أحمد عزمي، جثمان والده، الذي رحل اليوم الخميس، من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بحضور صديقه الفنان كريم الحسيني.
وأعلن "عزمي"، وفاة والده عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عزمي، مسرحية "الملك لير"، التي عرضت ضمن عروض مسرح "كايرو شو"، وهي من بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، ومن إخراج تامر كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور فنان واحد..تشييع جثمان والد الفنان أحمد عزمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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