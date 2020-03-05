بحضور فنان واحد..تشييع جثمان والد الفنان أحمد عزمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

شُيع الفنان أحمد عزمي، جثمان والده، الذي رحل اليوم الخميس، من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، بحضور صديقه الفنان كريم الحسيني.

وأعلن "عزمي"، وفاة والده عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عزمي، مسرحية "الملك لير"، التي عرضت ضمن عروض مسرح "كايرو شو"، وهي من بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، ومن إخراج تامر كرم.