تراند اليوم : فنانة شهيرة في عمر الخمسين تظهر بـ"البكيني" مع شاب وتثير الجدل



التقطت صور لفنانة شهيرة بلغت من العمر 50 عامًا، مع مدرب الصوت الخاص بها الشاب في عقده الثاني، حيث ارتدت البكيني معه دون تواجد خطيبها.

ونشرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، الصور التي التقطت لها على شاطئ ميامي يوم أمس، حيث أظهرت خاتم خطوبتها من لاعب البيسبول السابق ألكس رودريغيز، وكان برفقة جينيفر على الشاطئ مدرب الصوت الخاص بها ستيفي ماكي، وهو ما أثار الجدل عن كونها ارتبطت بمدربها وانفصالها عن خطيبها أم أنه كان متواجدًا ولم يظهر في الصور.

يذكر أن جينيفر كانت قد خطبت ألكس في شهر آذار/مارس عام 2019، وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري في برنامج "2020 Vision tour" مؤخراً متحدثةً عن الزواج من أليكس، أنها قررت التعلم من خبراتها السابقة، وعدم الإندفاع في حياتها بعدم إتخاذ أي قرار سريع، والإنتظار لفترة بحجة أن هذا القرار ليس سهلاً على الإطلاق، خصوصاً أن كلاهما لديه عائلته الخاصة.









